11. Yargı Paketinde mahkûmlara af var mı? Erken tahliyeden kimler yararlanamayacak?

11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin 40 maddelik kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması sonrasında Resmî Gazete'de yayımlandı.

Teklif, 38 maddeyle Genel Kurul'a sunulmuştu ancak verilen önergelerle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları göz önünde bulundurularak hazırlanan düzenlemeleri içeren 30, 31 ve 32'nci maddeler tekliften çıkarıldı.

Genel Kurul'da 5 yeni madde de ilave edildi.

11. YARGI PAKETİNDE MAHKÛMLARA AF VAR MI?

Düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm alanları kapsıyor.

Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor.

Buna göre ilk etapta 55 bin, birkaç ay içinde de 115 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor. Ancak yasa kapsamında af kararı yer almıyor.

11. YARGI PAKETİNDEN KİMLER FAYDALANAMADI?

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler kapsam dışı bırakıldı.

Ayrıca eş, boşandığı eş veya kardeşe; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı kasten öldürme suçunu işleyen hükümlüler ile cinsel istismar ve çocuk istismarı suçunu işleyenlerin yararlanmamasına karar verildi.