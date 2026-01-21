Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

12 Ağustos'ta ne olacak yerçekimi duracak mı? NASA’dan açıklama geldi

Sosyal medyada yer alan 12 Ağustos'ta yer çekimi sona erecek iddiası bilim dünyasını harekete geçirdi. TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında, 12 Ağustos 2026'da Dünya'nın yer çekimi tam 7 saniyeliğine yok olacağı öne sürüldü. Söz konusu haberlerde insanların havaya savrulacağı ve 15-20 metre yükseltileceği iddia edildi. NASA sözcüsünden ise konuyla ilgili açıklama geldi.

12 Ağustos 2026'da yerçekimi kaybolacağına yönelik ortaya atılan iddialar, sosyal medyanın gündemine yerleşti.

12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin tam 7 saniyeliğine yok olacağını ve bunun sonucunda milyonlarca insanın hayatını yitirebileceğini iddia edildi.

12 Ağustos'ta ne olacak yerçekimi duracak mı? NASA’dan açıklama geldi

12 AĞUSTOS'TA YER ÇEKİMİ DURACAK MI?

TikTok, Instagram ve diğer platformlarda yaygınlaşan videolarda, NASA'nın bu olayı bildiği ancak kamuoyundan gizlediği, "Project Anchor" (Çapa Projesi) adlı gizli bir operasyonla milyarlarca dolar harcayarak hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İddialara göre, saat 14:33 UTC (Türkiye saatiyle 17:33) civarında başlayacak 7 saniyelik "yerçekimi kaybı" sırasında insanlar ve nesneler havaya yükselecek, ardından yerçekimi geri döndüğünde yere düşerek büyük yıkıma yol açacak.

12 Ağustos'ta ne olacak yerçekimi duracak mı? NASA’dan açıklama geldi

NASA YER ÇEKİMİ DURACAK İDDİASI İÇİN NE DEDİ?

Ancak NASA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Uzmanlar da teorinin temel fizik kurallarına aykırı olduğunu vurguluyor.

Kurumun bir sözcüsü, uluslararası doğrulama sitesi Snopes'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, 12 Ağustos 2026'da yerçekimini yitirmeyecek. Yerçekimi ya da toplam kütleçekim kuvveti, Dünya'nın kütlesi tarafından belirlenmektedir. Yerçekiminin kaybolması için gezegenin okyanusları, atmosferi, çekirdeği dahil tüm kütlesinin bir anda ortadan kalkması gerekir ki bu fiziksel olarak olanaksızdır."

#Yaşam
