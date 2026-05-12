İSKİ İstanbul su kesintisi programı, ilçelerinde ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ’nin paylaştığı plan kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde şebeke hattı arızaları ile enerji kesintileri gibi sebeplerle su kesintisi uygulanacak. Bu kapsamda belirlenen zaman aralıklarında bazı ilçelere su hizmeti verilemeyecek. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?

HABERİN ÖZETİ 12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi İstanbul'da bazı ilçelerde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanmaktadır. Arnavutköy'de Yeşilbayır Mahallesi'nde 100 mm çapında içme suyu hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 17:00'ye kadar su kesintisi uygulanacaktır. Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'nde 100 mm çapında içme suyu hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 17:00'ye kadar su kesintisi beklenmektedir. Beykoz'da Yeni Mahalle'de içme suyu hattı arızası sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 20:00'ye kadar su kesintisi planlanmaktadır. Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle şebeke hattı branşman bağlantısı çalışması kapsamında 12/05/2026 tarihinde saat 18:00'e kadar su kesintisi öngörülmektedir.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY: YEŞİLBAYIR MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPINDA ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında tamamlanması öngörülmektedir.

BAĞCILAR: SANCAKTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında sona ermesi beklenmektedir.

BEYKOZ: YENİ MAHALLE

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 20:00 civarında tamamlanması planlanmaktadır.

ESENYURT: MEHMET AKİF ERSOY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 18:00 civarında bitirilmesi beklenmektedir.