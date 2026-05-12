12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi

İSKİ İstanbul su kesintisi programı, ilçelerinde ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ’nin paylaştığı plan kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde şebeke hattı arızaları ile enerji kesintileri gibi sebeplerle su kesintisi uygulanacak. Bu kapsamda belirlenen zaman aralıklarında bazı ilçelere su hizmeti verilemeyecek. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?
ARNAVUTKÖY: YEŞİLBAYIR MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPINDA ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında tamamlanması öngörülmektedir.
BAĞCILAR: SANCAKTEPE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında sona ermesi beklenmektedir.
BEYKOZ: YENİ MAHALLE
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 20:00 civarında tamamlanması planlanmaktadır.
ESENYURT: MEHMET AKİF ERSOY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 18:00 civarında bitirilmesi beklenmektedir.