Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi

İSKİ su kesintisi takvimi kapsamında kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. 12 Mayıs Salı günü yaşadıkları bölgede su kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar, 'sular ne zaman gelecek' sorusunun cevabına yoğunlaştı. İSKİ tarafından yayımlanan program doğrultusunda, şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. Peki, 12 Mayıs İSKİ suları saat kaçta ve ne zaman gelecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 17:32

İstanbul su kesintisi programı, ilçelerinde ve mahallelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ’nin paylaştığı plan kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde şebeke hattı arızaları ile enerji kesintileri gibi sebeplerle su kesintisi uygulanacak. Bu kapsamda belirlenen zaman aralıklarında bazı ilçelere su hizmeti verilemeyecek. Peki, İstanbul’da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?

HABERİN ÖZETİ

12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da bazı ilçelerde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanmaktadır.
Arnavutköy'de Yeşilbayır Mahallesi'nde 100 mm çapında içme suyu hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 17:00'ye kadar su kesintisi uygulanacaktır.
Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'nde 100 mm çapında içme suyu hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 17:00'ye kadar su kesintisi beklenmektedir.
Beykoz'da Yeni Mahalle'de içme suyu hattı arızası sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12/05/2026 tarihinde saat 20:00'ye kadar su kesintisi planlanmaktadır.
Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle şebeke hattı branşman bağlantısı çalışması kapsamında 12/05/2026 tarihinde saat 18:00'e kadar su kesintisi öngörülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY: YEŞİLBAYIR MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPINDA ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında tamamlanması öngörülmektedir.

BAĞCILAR: SANCAKTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 17:00 civarında sona ermesi beklenmektedir.

12 Mayıs İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek? 12 Mayıs su kesintisi

BEYKOZ: YENİ MAHALLE

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 20:00 civarında tamamlanması planlanmaktadır.

ESENYURT: MEHMET AKİF ERSOY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/05/2026

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/05/2026 tarihinde saat 18:00 civarında bitirilmesi beklenmektedir.

ETİKETLER
#İSKİ
#Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek
#İstanbul Su Kesintisİ
#Beykoz Su Kesintisi
#Su Saat Kaçta Gelecek
#Arıza Bilgileri
#Arnavutköy Su Kesintisi
#Bağcılar Su Kesintisi
#Esenyurt Su Kesintisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.