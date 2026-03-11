Menü Kapat
10°
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu kısalacak mı? Bakan Tekin'den üniversite başlama yaşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde eğitim sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok kesimde merak oluşturdu. Özellikle 12 yıllık zorunlu eğitimin süresi ile üniversiteye başlama yaşına dair açıklamaları, eğitim çevrelerinde ve veliler arasında geniş yankı uyandırdı. Hazırlanan raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kabine üyelerine sunulacağı da aktarılan bilgiler arasında bulunuyor. Peki, 12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi, süresi kısalacak mı?

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu kısalacak mı? Bakan Tekin'den üniversite başlama yaşı açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 18:49

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı farklı etkinliklerde ve yaptığı beyanlarda 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin yeniden düzenlenebileceğine yönelik mesajlar verdi. Tekin, dünya genelinde eğitim sürelerinin azaldığına ve bilgiye erişimin daha kolay hale geldiğine işaret ederek, mevcut yapının verimliliğini yükseltmek amacıyla bu başlığı değerlendirdiklerini ifade etti. Bakan Tekin, özellikle 4+4+4 şeklinde bilinen mevcut modelin esnekleştirilmesi ve öğrencilerin ilgi ile kabiliyetlerine göre daha erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde durulduğunu dile getirdi.

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu kısalacak mı? Bakan Tekin'den üniversite başlama yaşı açıklaması

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik gündeme gelen konunun henüz istişare aşamasında olduğunu ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı. “Sadece tartışıyoruz” ifadesini kullanan Tekin, meselenin tüm paydaşlarla birlikte ele alınacağını ve nihai kararın TBMM’nin yetkisinde olacağını söyledi. Bakan Tekin, katıldığı bir programda, “Bugün bir genç ortalama 26 yaşında çalışma hayatına atılıyor. Bu nedenle 12 yıllık zorunlu eğitimi azaltmayı ve üniversiteye giriş yaşını 15’e indirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu kısalacak mı? Bakan Tekin'den üniversite başlama yaşı açıklaması

Bakan Tekin, mevcut düzende bir gencin yaklaşık 26 yaşında iş yaşamına başladığını, bu sürenin uzun olduğunu ve bu sebeple üniversiteye başlama yaşının 15-16 seviyesine çekilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti. Söz konusu düzenlemenin, okul öncesi eğitimin mecburi hale getirilmesiyle birlikte bütüncül bir çerçevede ele alındığı ifade ediliyor. Bu formülün uygulamaya konulması, eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm anlamı taşıyor. Öğrencilerin lise öğrenimini daha kısa sürede bitirerek üniversiteye geçmelerini öngören bu model, hem eğitim süreçlerini hızlandırmayı hem de gençlerin istihdama daha erken katılmasını hedefliyor.

