Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak şartları neler?

1.20 faizli ilk evim konut kredisi” 2026 yılı itibarıyla büyük bir ilgiyle bekleniyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen ve kamuoyunda geniş etki uyandıran 1.20 faizli İlk Evim Konut Kredisi 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen en önemli konut finansmanı paketlerinden biri. Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ankara’dan gelecek sevindirici habere çevrildi. Peki, ilk evim konut kredisi ne zaman başlayacak, kimler bu kampanyadan faydalanabilecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:34

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi ilk evim kredisi ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

2026 yılında çıkması beklenen ilk evim için hazırlıklar sürüyor.

Özellikle ilk kez konut edinecek kişiler için tasarlanan bu finansman modelinde, 1.20 gibi sembolik bir faiz oranının uygulanması ve geri ödeme vadelerinin 15 yıla (180 ay) uzatılması planlanıyor.

Devlet destekli düşük faizli konut kredisi için 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit yükseltilmesi de olacak.

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak şartları neler?

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla en çok merak edilen konu ilk evim konut kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceği oldu.

Konut finansmanı paketinin 2026 yılı içerisinde yasalaşarak Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından kampanya takvimi netleşecek.

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların yararlanması bekleniyor.

Sistemde uzun vadeli, düşük faizli ve uygun taksitli ödeme sunulacak

Ayrıca BDDK, konut kredilerinde risk ağırlığını azaltacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu kredi sadece ilk kez ev alacaklara mı verilecek?
Evet, dar ve orta gelir grubundaki ilk kez konut sahibi olacak vatandaşların faydalanması hedefleniyor.
ETİKETLER
#konut kredisi
#ev sahibi olmak
#Ilk Evim Kredisi
#2026 Konut Kredisi
#Düşük Faizli Konut Kredisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.