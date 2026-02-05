1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman başlayacak şartları neler?

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi ilk evim kredisi ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

2026 yılında çıkması beklenen ilk evim konut kredisi için hazırlıklar sürüyor.

Özellikle ilk kez konut edinecek kişiler için tasarlanan bu finansman modelinde, 1.20 gibi sembolik bir faiz oranının uygulanması ve geri ödeme vadelerinin 15 yıla (180 ay) uzatılması planlanıyor.

Devlet destekli düşük faizli konut kredisi için 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit yükseltilmesi de olacak.

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla en çok merak edilen konu ilk evim konut kredisinin ne zaman yürürlüğe gireceği oldu.

Konut finansmanı paketinin 2026 yılı içerisinde yasalaşarak Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından kampanya takvimi netleşecek.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların yararlanması bekleniyor.

Sistemde uzun vadeli, düşük faizli ve uygun taksitli ödeme sunulacak

Ayrıca BDDK, konut kredilerinde risk ağırlığını azaltacak.