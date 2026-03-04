127. DHY kura sonuç sorgulama ekranı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçları

Sağlık Bakanlığı 127. dönem DHY kura sonuçları ve kesin isim listesi, kura çekiminin ardından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı DHY atama sonuçları ve isim listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapıldı. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da yayımlandı.

127. DHY KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından atama isim listesini yayımladı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter tasdikli belgeler Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edildi.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Mal Bildirim Formu

Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içinde çekilmiş)

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu)

Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.