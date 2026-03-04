Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Erdem Avsar

127. DHY kura sonuç sorgulama ekranı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçları

127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası yerleşenlerin isim listesi son dakika duyurusu ile erişime sunuldu. Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları ve isim listesi, 4 Mart 2026 tarihinde tamamlanan kura çekimi ile incelemeye alındı. 127. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü atama kurası için ön başvuru işlemleri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzmanlık eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorların atama kuraları da noter huzurunda yapılan kura çekimi ile netleşti. Kura sonucunda Bakanlığın dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla iletişime geçmeleri gerekiyor.

127. DHY kura sonuç sorgulama ekranı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçları
04.03.2026
16:43
04.03.2026
16:43

Sağlık Bakanlığı 127. dönem DHY kura sonuçları ve kesin isim listesi, kura çekiminin ardından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı DHY atama sonuçları ve isim listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı 127. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapıldı. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da yayımlandı.

127. DHY kura sonuç sorgulama ekranı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçları

127. DHY KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından atama isim listesini yayımladı. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter tasdikli belgeler Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edildi.

127. DHY kura sonuç sorgulama ekranı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçları

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

  • Mal Bildirim Formu
  • Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içinde çekilmiş)
  • Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
  • Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu)

Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.

