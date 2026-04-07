128. dönem DHY kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini bitirerek ilgili branşta uzman tabip unvanı almaya hak kazananlardan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) adı ilan edilenler için noter huzurunda ve bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

128. DÖNEM DHY KURA NE ZAMAN?

Kura çekimi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak. Kuranın gerçekleştirileceği yer ve saat bilgisi (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden duyurulacak. Kura öncesinde “Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası” ön başvurusu kabul edilenlere ait münhal kadrolar ile Genel Kuraya ilişkin boş kadroların ilanı 30 Nisan 2026 Perşembe günü yayımlanacak. 30 Nisan 2026 Perşembe ile 4 Mayıs 2026 Pazartesi saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) aracılığıyla tüm adayların tercih başvurularını tamamlaması gerekecek.

DHY KURASI ŞARTLARI NELER?

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamındaki atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, kura sonuçları ve sonuçlara dair noter onaylı evraklar Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olup ataması yapılan ya da görevine başlayanlardan, sonradan atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü statüsünde bulunanların göreve başlama işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü maddeleri esas alınacak.