Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

128. dönem DHY kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için geri sayım süreci başladı. Eş ve sağlık mazeretine ilişkin başvurular, 06.04.2026 tarihi saat 18.00’e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı. Gözler şimdi atama takvimine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası hangi tarihte yapılacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 19:35

Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini bitirerek ilgili branşta uzman tabip unvanı almaya hak kazananlardan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) adı ilan edilenler için noter huzurunda ve bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

128. DÖNEM DHY KURA NE ZAMAN?

Kura çekimi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak. Kuranın gerçekleştirileceği yer ve saat bilgisi (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden duyurulacak. Kura öncesinde “Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası” ön başvurusu kabul edilenlere ait münhal kadrolar ile Genel Kuraya ilişkin boş kadroların ilanı 30 Nisan 2026 Perşembe günü yayımlanacak. 30 Nisan 2026 Perşembe ile 4 Mayıs 2026 Pazartesi saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) aracılığıyla tüm adayların tercih başvurularını tamamlaması gerekecek.

DHY KURASI ŞARTLARI NELER?

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamındaki atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, kura sonuçları ve sonuçlara dair noter onaylı evraklar Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olup ataması yapılan ya da görevine başlayanlardan, sonradan atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü statüsünde bulunanların göreve başlama işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü maddeleri esas alınacak.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.