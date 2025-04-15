13 milyonu alıp sır oldular! Telefondaki ses, aileyi en yakınlarıyla vurdu

"Polisiz, savcıyız" diyerek yapılan dolandırıcılığa bir yenisi eklendi. Muhammet Ziya ve ailesini hedef alarak tam 13 milyon liralık servetlerini alıp ortadan kayboldu. Olayın mağdurlarından Yunus Kılıç, yaşadıkları korkunç süreci anlatırken dolandırıcıların kendilerine "Oğlunuz elimizde. Çocuğunuzun sağlığı için evden uzaklaşın. Eviniz bombalanacak" dediğini söyledi.

Dolandırıcılar, telefon üzerinden yürüttükleri kirli oyunlarını oynamaya devam ediyor. "Polisiz, savcıyız" diye korku salmaya çalışan dolandırıcılar, Muhammet Ziya ve ailesini telefonla arayarak oğullarının ellerinde olduğunu, ifade için çağırdıklarını ve evlerinin zarar göreceği için uzaklaşmaları gerektiğini söyledi.

"Size yardımcı olacağız. Eviniz zarar görecek, evden uzaklaşın ve evdeki değerli eşyaları bize getirin" diyerek aileyi korkutan dolandırıcılar toplam 13 milyonu alıp ortadan kayboldu.

"EVİN BOMBALANACAK" YALANIYLA ALTINLARINI ALDILAR

Dolandırıcılık mağduru Yunus Kılıç, katıldığı televizyon programında dolandırıcıların tuzağını anlattı. Kılıç, "Telefonla arayarak savcılıktan bizimle ilgili bir suç dosyası olduğunu ve ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığımızı, sürekli telefonlarımızın açık kalması gerektiğini söylediler. Aynı zamanda ailemizin diğer bireylerini de arıyorlar. Sürekli hatlar meşgul, sadece konferans konuşmalarıyla 'Oğlunuz elimizde ifade için çağırıyoruz biz polisiz, savcıyız size yardımcı olacağız. Çocuğunuzun sağlığı için evden uzaklaşın. Eviniz bombalanacak' diyerek aile bireylerini evden uzaklaştırıyorlar."

"ANNE BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARI TESLİM EDİYOR"

Yaşanan sürecin diğer aşamalarını anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde anne kalıyor. Anneye de çocuğunun sağlığı için eldeki değerli eşyaları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylüyorlar. Yaklaşık bir, bir buçuk saat içerisinde bütün aile fertlerini dağıtıyorlar, anne de evdeki bütün değerli eşyaları veriyor."

"Ciddi olarak mağduruz." diyen Kılıç, "Sadece bizim paramız değil, yakın çevremizden de aldığımız emanetler vardı. Yaklaşık 25- 30 kişilik bir aileden bahsediyorum. Mağdur durumdayız. Olay çok taze ve hala olayın şokundayız. Ne gündüzümüz kaldı ne gecemiz çok mağdur durumdayız." sözleriyle yaşadıkları zor durumu yansıttı.