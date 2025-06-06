14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Çarptığı yayayı metrelerce sürükledi

Bursa'da geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, otomobille seyir halindeyken bir yayaya çarptı. 60 metre sürüklenen adam hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü, çarptığı yayanın ölümüne neden oldu. Kazanın ardından kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşları, polislerin uzun kovalamacası sonucu yakalandı.

YAYAYA ÇARPIP 60 METRE SÜRÜKLEDİ

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçen yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Y. yönetimindeki otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahsa çarpıp 60 metre sürükledi.

YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

Yere düşen adam feci şekilde can verdi. Sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaza yaptığı aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsada terk edilmiş halde buldu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI YAKALANDI

Polis ekipleri yaya olarak kaçan sürücü, arkadaşları Melih K.(15) ve Bülent E.(14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Ölen adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.