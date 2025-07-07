Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Efe Demir

14 yaşındaki kız bıçakla dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da 14 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kız ile yine aynı uyruktan bir anne ve iki kızı arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde arbedeye dönüşen tartışmanın sonu kanlı bitti. 14 yaşındaki kız elindeki bıçakla önce anneyi ardından iki kızını ve araya girip ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
14 yaşındaki kız bıçakla dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 10:01

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa'nın ilçesi Kent Meydanı çevresinde kan donduran olay yaşandı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun bir kişiyi ettiği ve anları yer aldı. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi daha bıçak darbelerinin hedefi oldu.

14 yaşındaki kız bıçakla dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

4 KİŞİ DE HASTANELİK OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dört yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırgan F.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#kavga
#darp
#güvenlik kamerası
#osmangazi
#bıçaklanma
#gözaltı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.