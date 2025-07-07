14 yaşındaki kız bıçakla dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da 14 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kız ile yine aynı uyruktan bir anne ve iki kızı arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde arbedeye dönüşen tartışmanın sonu kanlı bitti. 14 yaşındaki kız elindeki bıçakla önce anneyi ardından iki kızını ve araya girip ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde kan donduran olay yaşandı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun bir kişiyi darp ettiği ve bıçaklanma anları yer aldı. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi daha bıçak darbelerinin hedefi oldu.

4 KİŞİ DE HASTANELİK OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dört yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırgan F.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.