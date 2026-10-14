15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda ve kamu kurumlarında alınacak kararlar son dakika takip ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasıyla beraber bazı kamu kuruluşlarının da tatil olması kararı alınmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlı havaların yarında etkili olacağı değerlendirmesini yaparken gözler İstanbul Valiliği’ne çevrildi. Vatandaşlar sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı uyarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki 15 Ekim İstanbul’da memurlar izinli mi, tatil mi oldu? İşte, detaylar…

15 EKİM MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ, TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği’nden okulların tatil olmasına veya memurların idari izinli sayılmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışlı havaya ilişkin değerlendirme yapılırken 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın ve yağışın etkili olması bekleniyor.

Rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken kuvvetli yağışların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması gerekiyor.



