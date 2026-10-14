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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:24

15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken yağışlı hava şiddetli rüzgarın 15 Ekim tarihinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın akşam saatlerinde kent genelinde etkili olacağı ifade edildi. Olumsuz hava koşullarının oluşması sebebiyle İstanbul’da bazı metro istasyonlarını su basarken otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında gecikmeler yaşandı. Bu gelişmelerin ardından memurlar alınacak kararı bekliyor. Peki İstanbul’da memurlar izinli mi, idari izin mi oldu? İşte, son dakika gelişmeleri…

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Editor
 Fuat İğci
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15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 16:24

Olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda ve kamu kurumlarında alınacak kararlar son dakika takip ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasıyla beraber bazı kamu kuruluşlarının da tatil olması kararı alınmıştı. yağışlı havaların yarında etkili olacağı değerlendirmesini yaparken gözler ’ne çevrildi. Vatandaşlar sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı uyarıldı. Afet Koordinasyon Merkezi (), kent genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki 15 Ekim İstanbul’da memurlar izinli mi, tatil mi oldu? İşte, detaylar…

15 EKİM MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ, TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği’nden okulların tatil olmasına veya memurların idari izinli sayılmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışlı havaya ilişkin değerlendirme yapılırken 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar şiddetli rüzgarın ve yağışın etkili olması bekleniyor.

15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?

Rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken kuvvetli yağışların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması gerekiyor.

15 Ekim İstanbul’da memurlar idari izinli mi, kamu kurumları tatil mi? Yarın memurlar izinli mi olacak?


 

ETİKETLER
#15 Ekim
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Akom
#İstanbul Valiliği
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Yaşam
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