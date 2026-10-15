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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:57

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da bazı illerde 15 Ekim perşembe günü su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Ekim perşembe günü Eyüpsultan ilçesinin bazı mahallelerinde de su kesintisi yaşanacak. Meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceği İSKİ tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından ise vatandaşlar, Göktürk merkez mahallesi, Mithatpaşa mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi Çırçır Mahallesi'nde suların ne zaman geleceğini merak ediyor? Peki 15 Ekim perşembe Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:57

Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yayımlanan kesinti duyuruları, kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 perşembe ve diğer bazı ilçelerde su kesintileri bildirildi.  Eyüpsultan ilçesinin Akşemsettin, Alibeyköy, Göktürk Merkez, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Yeşilpınar, Çırçır mahallelerinde suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ Eyüpsultan listesi...

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN : AKŞEMSETTİN MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLE: ALİBEYKÖY MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLE: GÖKTÜRK MERKEZ MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLE: GÜZELTEPE MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLE: KARADOLAP MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

 

ETKİLENEN MAHALLE: MİMAR SİNAN MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?


ETKİLENEN MAHALLE: MİTHATPAŞA MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?


ETKİLENEN MAHALLE: PİRİNÇÇİ MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

 

ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLPINAR MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

ETKİLENEN MAHALLE: ÇIRÇIR MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

ETİKETLER
#İstanbul
#İSKİ
#eyüpsultan
#su kesintisi
#Mahalle
#Yaşam
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