15 Ekim su kesintisi! Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Göktürk merkez, Mithatpaşa, Mimar Sinan, Çırçır sular ne zaman gelecek?

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İstanbul
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan kesinti duyuruları, kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 15 perşembe Eyüpsultan ve diğer bazı ilçelerde su kesintileri bildirildi. Eyüpsultan ilçesinin Akşemsettin, Alibeyköy, Göktürk Merkez, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Yeşilpınar, Çırçır mahallelerinde suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi...
ETKİLENEN MAHALLE: AKŞEMSETTİN MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ALİBEYKÖY MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: GÖKTÜRK MERKEZ MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: GÜZELTEPE MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: KARADOLAP MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: MİMAR SİNAN MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: MİTHATPAŞA MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: PİRİNÇÇİ MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLPINAR MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ETKİLENEN MAHALLE: ÇIRÇIR MAH
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 15/10/2026 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.