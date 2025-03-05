15 günlük zorlu bekleyiş son buldu: Karla kaplı mezradan askeri helikopterle kurtarıldı!

T-70 TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TUSAŞ T70, Sikorsky S-70 helikopteri üzerinden geliştirilmiş, genel maksat helikopteridir. İlk uçuşunu 2023'te yapmıştır. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü için tasarlanmıştır. T70, Türkiye'nin zorlu coğrafi ve meteorolojik koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Çift motorlu, orta sınıf bir helikopterdir. Hem askeri hem de sivil görevlerde kullanılabilmektedir.