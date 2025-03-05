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 | Yusuf Özgür Bülbül

15 günlük zorlu bekleyiş son buldu: Karla kaplı mezradan askeri helikopterle kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar yağışı nedeniyle 15 gündür ulaşılamayan ve bir mezrada mahsur kalan vatandaşın, askeri helikopterle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu. Bakanlık, bu kurtarma anlarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 20:18

MSB, kar nedeniyle mezrada 15 gündür mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı. MSB'nin sosyal medya platformlarında yayınladığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'nın görevlendirdiği T-70 tipi helikopterin, zorlu hava koşullarına rağmen mezrada mahsur kalan vatandaşı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdığı belirtildi.

HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

https://x.com/tcsavunma/status/1897312546618794117

Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

T-70 TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
TUSAŞ T70, Sikorsky S-70 helikopteri üzerinden geliştirilmiş, genel maksat helikopteridir. İlk uçuşunu 2023'te yapmıştır. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü için tasarlanmıştır. T70, Türkiye'nin zorlu coğrafi ve meteorolojik koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Çift motorlu, orta sınıf bir helikopterdir. Hem askeri hem de sivil görevlerde kullanılabilmektedir.
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