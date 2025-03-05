15 günlük zorlu bekleyiş son buldu: Karla kaplı mezradan askeri helikopterle kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar yağışı nedeniyle 15 gündür ulaşılamayan ve bir mezrada mahsur kalan vatandaşın, askeri helikopterle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu. Bakanlık, bu kurtarma anlarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı…
MSB, kar nedeniyle mezrada 15 gündür mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı. MSB'nin sosyal medya platformlarında yayınladığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'nın görevlendirdiği T-70 tipi helikopterin, zorlu hava koşullarına rağmen mezrada mahsur kalan vatandaşı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdığı belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.
https://x.com/tcsavunma/status/1897312546618794117
Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.