15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı

Karaman'da skandal bir olay yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı. Polis ekipleri 5 aylık cenini tuvalette bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.