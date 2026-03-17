SON DAKİKA!
 | Yasin Aşan

15 yıllık hasret sona erdi! Ceylanpınar'da yeniden tren sesi duyuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 15 yıllık aranın ardından sevinçle karşılanan bir olay yaşandı. Suriye iç savaşı nedeniyle 2011 yılından itibaren durdurulan ve bölge halkının uzun yıllardır hasretle beklediği tren seferlerinin yeniden başlaması için harekete geçildi. İlçe merkezinde duyulan tren sesi, demir yolu hattının yeniden hayata geçeceğinin habercisi oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:41

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2011 yılında tren seferleri durdurulmuştu. Bölge halkının uzun yıllardır hasretle beklediği tren seferleri için Ceylanpınar'da somut adımlar atılmaya başlandı. 15 yıl aradan sonra ilçe merkezinde duyulan tren sesi, demir yolu hattının yeniden hayata geçeceğinin habercisi oldu.

BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demir yolu hattının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için yetkililer düğmeye bastı. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek. Uzun süredir kullanılmayan hattın ilk etapta zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ekiplerin zemini tamamen modernize etmesinin ardından hattın mukavemeti ölçülecek.

SEFERLER İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Zemin ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Ceylanpınar hattının hem yük hem de yolcu taşımacılığına açılması hedefleniyor. 15 yıllık sessizliği bozan bu gelişme, ilçenin ekonomik kalkınması ve lojistik ağının güçlenmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Vatandaşlar, raylar üzerindeki bu hareketliliği bölgenin normalleşmesi ve ticaretin canlanması adına büyük bir umutla karşılıyor.

Uzun yıllar sonra yeniden tren görmenin sevincini yaşayan ilçe sakini Orhan Sağlam, "Ceylanpınar'ımızda, Suriye iç Savaşı'ndan sonra 15 yıl aradan sonra ilk kez tren sesi duyuyoruz. İnşallah iyi bir gelişme olur. Ceylanpınar'da güzel yatırımlar inşallah olur. Ceylanpınar her şeyi hak ediyor. Gerçekten kör tepede bir ilçe, her şeyden mahrum, Urfa'dan mahrum, Mardin'den mahrum ikisinin arasında kalmış, sıkışmış bir ilçedir. İnşallah sesimiz duyulur daha iyi yatırımlar yapılır" diye konuştu.

