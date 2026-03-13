16 Mart okullar tatil mi? Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı gündemde

16 Mart okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında akademik takvim açıklandı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem ara tatili 2026 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler tarafından ara tatile sayılı günler kala 16 Mart okullar tatil mi, pazartesi ders var mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

16 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda 16 Mart 2026 tarihlerinde ilkokul, ortaokul ve liseler kapalı olacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca tatil yapacaklar. Bu yıl 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili ise aynı zamana denk geliyor.

2. ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. ara tatili 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullarda dersler devam edecek. 26 Haziran 2026 Cuma günü ise öğrenciler karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamalmayacaklar.