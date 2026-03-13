Menü Kapat
Yaşam
16 Mart okullar tatil mi? Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı gündemde

Pazartesi okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 2. dönem ara tatil uygulanacak. Ara tatil kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Peki 16 Mart okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte 2. dönem ara tatil tarihleri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 15:29

16 Mart okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. tarafından 2025- eğitim öğretim yılının başında akademik takvim açıklandı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. dönem ara tatili 2026 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler tarafından ara tatile sayılı günler kala 16 Mart okullar tatil mi, pazartesi ders var mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

16 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda 16 Mart 2026 tarihlerinde ilkokul, ortaokul ve liseler kapalı olacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca tatil yapacaklar. Bu yıl 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili ise aynı zamana denk geliyor.

2. ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 2. ara tatili 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullarda dersler devam edecek. 26 Haziran 2026 Cuma günü ise öğrenciler karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamalmayacaklar.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ara tatil
#2026
#Okul Tatili
#16 Mart
#Yaşam
