19 Mayıs resmi tatil mi sorusu, çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs, Türkiye’nin en önemli milli bayramları arasında bulunuyor. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da farklı şehirlerde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? sorusu özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi resmi tatillerde kamu kurumları, hastaneler, bankalar ve okullar faaliyet göstermiyor. Peki, 18-19 Mayıs tarihlerinde okullar, üniversiteler ve kamu kurumları tatil olacak mı?

HABERİN ÖZETİ 18-19 Mayıs okullar üniversiteler kamu kurumları tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve bu tarihte okulların, kamu kurumlarının tatil olup olmayacağı bilgisi aktarılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mevzuatta resmi tatil olarak yer almaktadır. 18 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil takvimine göre tatil kapsamında bulunmamaktadır ve normal çalışma düzeni sürmesi öngörülmektedir. 19 Mayıs Salı günü ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ile kreşler kapalı olacaktır. Eğitim öğretim faaliyetleri okullarda 20 Mayıs Çarşamba günü devam edecektir.

18 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Salı gününe rastlıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs törenlerinin pazartesi gününden itibaren yapılması planlanıyor.

18 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil takvimine göre tatil kapsamında bulunmuyor. 18 Mayıs tarihinde normal çalışma düzeninin sürmesi öngörülüyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, mevzuatta resmi tatil olarak yer alıyor. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatması nedeniyle bu tarih resmi bayram ilan edilmiş ve günümüze kadar kutlanmaya devam edilmiştir. Resmi tatil günleri arasında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim yer alıyor. 19 Mayıs Salı günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve kreşler kapalı olacak. Eğitim öğretim faaliyetleri ise okullarda 20 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.