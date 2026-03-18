18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları! Kurumsal, resmi, duygusal, anlamlı sözler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanacak. "Çanakkale Geçilmez" nidasının duyurulduğu bu tarihi günü kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları araştırılmaya başlandı. İşte kurumsal, resmi, anlamlı, duygusal 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

18 Mart 1915’te tarih yazıldı. Türk milleti, bağımsızlık uğruna ölümü göze aldı. Ruhunuz şad olsun!

Çanakkale’de sadece silahlar değil, iman ve vatan aşkı kazandı. Bu büyük zaferin kahramanlarına saygılarımızı sunuyoruz.

Çanakkale Zaferi, bir ulusun bağımsızlık aşkının en güzel örneğidir. Kahraman ecdadımızı minnetle anıyoruz.

Vatan toprağını kanıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını gururla kutluyoruz.

Bir milletin küllerinden doğduğu yer: Çanakkale! Ruhunuz şad olsun!

Çanakkale, milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesidir. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

“Dur yolcu! Bilmeden bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.” Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle şehitlerimizi anıyoruz.

Çanakkale’de can verenler, bu toprakları bize vatan yaptı. Onları unutmadık, unutmayacağız!

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

Çanakkale Zaferi, imkânsız denileni başaran bir milletin, vatan aşkıyla yazdığı destandır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını minnet ve şükranla anıyor, kahramanlıklarını nesiller boyu unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

18 Mart, sadece bir zafer günü değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın temelinin atıldığı, cesaretin ve fedakârlığın simgesi olan bir gündür. Çanakkale'de can veren kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Çanakkale’de yazılan destan, bir milletin direnişinin, imanının ve özgürlük sevdasının en büyük kanıtıdır. Bu kutsal vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz.

Çanakkale, bir milletin “Çanakkale geçilmez!” diyerek tüm dünyaya meydan okuduğu, bağımsızlık uğruna canların feda edildiği kutsal bir mücadeledir. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

18 Mart 1915, cesaretin, azmin ve fedakârlığın zaferidir. Vatanın her karış toprağına kanlarını akıtan şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz.

KURUMSAL, RESMİ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan bu zafer, birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgesidir.

18 Mart, milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en şanlı destanlardan biridir. Çanakkale’de sergilenen eşsiz kahramanlığı gururla anıyor, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ruhunun en güçlü ifadesidir. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna neleri göze alabileceğinin en açık göstergesidir. Bu vesileyle tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu destan, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir.