18 Mart ne günü resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ders var mı?

Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak anılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü, 2026 yılında Çarşamba gününe rastlıyor. Vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anılacağı bu anlamlı günde, Türkiye genelinde törenler ve anma etkinlikleri düzenlenecek. Ancak her yıl olduğu gibi, bu yıl da "18 Mart resmi tatil sayılıyor mu?" sorusu gündemdeki yerini muhafaza ediyor.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 18 Mart günü kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için tam gün çalışma devam etmektedir. Normalde 18 Mart resmi tatil olmadığı için okullar kapanmayacaktı ancak MEB'in 2025-2026 eğitim takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda okullar tatil olacak.