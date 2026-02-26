Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

18 Mart ne günü resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ders var mı?

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 2026 yılında Çarşamba gününe rastlıyor. Özellikle öğrenciler ve kamu kurumu çalışanları ise resmi tatil bilgisine erişmeye çalışıyor. Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları faaliyetlerine ara verirken özel ve kamu bankaları hizmete kapalı oluyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri ve diğer kuruluşlar milli ve dini bayramlarda kapalı oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
18 Mart ne günü resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ders var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 20:41

Türkiye’de milli ve dini günler, olarak anılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü, 2026 yılında Çarşamba gününe rastlıyor. Vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anılacağı bu anlamlı günde, Türkiye genelinde törenler ve anma etkinlikleri düzenlenecek. Ancak her yıl olduğu gibi, bu yıl da "18 Mart resmi tatil sayılıyor mu?" sorusu gündemdeki yerini muhafaza ediyor.

18 Mart ne günü resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ders var mı?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 18 Mart günü kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için tam gün çalışma devam etmektedir. Normalde 18 Mart resmi tatil olmadığı için okullar kapanmayacaktı ancak 'in 2025-2026 eğitim takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda okullar tatil olacak.

ETİKETLER
#meb
#ara tatil
#resmi tatil
#18 mart
#çanakkale zaferi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.