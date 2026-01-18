18 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Silivri’de elektrikler ne zaman gelecek?

18 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair duyuru BEDAŞ tarafından yapıldı. Buna göre Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Silivri ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…