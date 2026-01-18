18 Ocak İstanbul elektrik kesintileri 2026: Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Silivri’de elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
18 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair duyuru BEDAŞ tarafından yapıldı. Buna göre Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Silivri ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
Soğuk hava ve bölge bölge kar yağışı ile karşı karşıya kalan İstanbul’da hafta sonunda uygulanacak planlı elektrik kesintileri hayatı sekmeye uğratacak. Bu kapsamda 18 Ocak Pazar günü İstanbul’un Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Silivri ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Birçok bölgede akşam saatlerine kadar enerji akışı sağlanmayacak.
İstanbul Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ’ın resmi sitesi www.bedas.com.tr adresinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintiler AYEDAŞ’ın resmi sitesi www.ayedas.com.tr adresinden kontrol edilebilecek. Bununla birlikte tüm planlı kesintiler ve arıza ihbarı için tüm İstanbullular 186 numaralı telefon hattını kullanabilecek. İşte 18 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm detaylar…