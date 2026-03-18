19 Mart (Arefe) resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın market, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler, hastaneler, PTT açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala resmi kurumlarda hareketlilik yaşanıyor. Bayram tatili boyunca belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, muhtarlıklar, kargo firmaları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocağı), hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak bayramda çalışmaya devam edecek. Dini bayram günlerinden bir gün öncesi arefe günü olduğundan gözler 19 Mart Perşembe gününe çevrildi. Okullar ara tatil olduğundan öğrenciler, bu yıl ek olarak tatil yapamayacak. Dershaneler, sürücü kursu eğitimleri, belediyelerin eğitim kursları ve diğer birçok eğitim kurumu da benzer şekilde tatil boyunca kapalı olacak. Marketler ise bayramın ilk günü genellikle kapalı olurken iki ve üçüncü günü normal çalışma saatlerinde çalışıyor. Peki Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, özel ve resmi kurumların çalışma bilgisi….

19 MART AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayram günlerinden bir gün öncesi arefe günü olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının son günü olan 19 Mart, mevzuatta yer alan bilgiye göre tam gün resmi tatil olmayacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesindeki gün arefe gün olduğundan yarım gün kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları yarım gün vatandaşlara hizmet vermeye devam eder. Genel olarak kurumlarda öğlen saat 13.00’a kadar çalışmaya devam edecek ve ardından tatil başlayacak.

19 MART BANKALAR VE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mart arefe günü olduğundan öğleden sonra tatil başlayacak. Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Finansbank, ING Bank, Garanti Bankası, Anadolubank, Denizbank gibi özel bankalar öğleden sonra kapalı olacak. Benzer şekilde kamu bankalarından olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’da öğleden sonra hizmet vermeyecek. Bankaların çalışma durumuna göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün olacak.

YARIN ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık kurumlarından olan eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin, arefe gününde çalışma durumu yakından takip ediliyor. Eczaneler arefe günü öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile sağlığı merkezleri de öğleye kadar çalışacak. Hastanelerin acil servisleri bayram ve arefe gününde normal çalışma düzeninde açık olacak. Acil servislerin dışındaki birimler ise öğleden sonra kapalı olacak.

19 MART MARKET, NOTER VE PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

Özellikle BİM, A101, ŞOK market gibi zincir marketler sadece bayramın 1. günü kapalı oluyor. Normal marketlerin çalışma günleri ve saatleri farklılık gösterebiliyor. 19 Mart arefe günü noterler ve PTT ise yarım gün açık olacak. Marketler ise arefe gününde tam gün hizmet vermeye devam edecek.