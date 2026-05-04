1 Mayıs’ı geride bırakan milyonlarca öğrenci ve çalışan, 19 Mayıs resmi tatil takvimine odaklandı. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî bayramlarından biridir. Peki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kaç gün tatil olacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ 19 Mayıs hangi güne denk geliyor resmi tatil mi? Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği bilgisi aktarılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu bayram, 19 Mart 1981 tarihli ve 17284 sayılı Resmi Gazete kararı doğrultusunda resmi tatil sayılmaktadır. 19 Mayıs bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olması sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu tarihte kapalı olacaktır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında, Resmi Gazete’nin 19 Mart 1981 tarihli ve 17284 sayılı kararı doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil sayılmaktadır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında bulunduğu için okullarda eğitim öğretime ara verilir. Devlet ve özel tüm eğitim kurumları bu çerçevede kapalı olurken, öğrenciler bir gün süreyle tatil yapacak.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Salı gününe rastlıyor. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, MEB’e bağlı okullar ise 1 günlük tatilde olacak.