19 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu! 19 ilçe hem soğukla hem karanlıkla mücadele edecek: Elektrikler ne zaman gelecek?

19 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Buna göre İstanbul’da tam 19 ilçe bugün soğuk ve karlı havanın yanında karanlıkla da mücadele edecek. Zira bazı bölgelerde sabah saat 09.00 sularında başlayan elektrik kesintileri akşam saat 18.00’e kadar devam edecek. Vatandaşların kesintilerden olumsuz etkilenmemesi adına ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintileri bilgileri de kamuoyuna arz edildi. İşte tüm detaylar…
19 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler, kimi bölgelerde kısa süreli olurken, bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar enerji akışı sağlanmayacak. İşte “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını veren o tablo…