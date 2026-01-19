19 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu! 19 ilçe hem soğukla hem karanlıkla mücadele edecek: Elektrikler ne zaman gelecek?

19 Ocak İstanbul elektrik kesintileri tablosu BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Buna göre İstanbul’da tam 19 ilçe bugün soğuk ve karlı havanın yanında karanlıkla da mücadele edecek. Zira bazı bölgelerde sabah saat 09.00 sularında başlayan elektrik kesintileri akşam saat 18.00’e kadar devam edecek. Vatandaşların kesintilerden olumsuz etkilenmemesi adına ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintileri bilgileri de kamuoyuna arz edildi. İşte tüm detaylar…