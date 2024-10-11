19 yıl break dans yaptı, başına gelmeyen kalmadı! Doktorlardan şok teşhis

11 Ekim 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:31

19 yıldır break dans yapan bir dansçının başında, uzun süreli baş üstü hareketlerinin neden olduğu bir şişlik oluştu. Şişlik ameliyatla alındı ve doktorlar, bu duruma "baş dönmesi deliği" adını verdi. Doktorlar, break dansın kafa derisinde yol açabileceği hasara ilişkin de uyarı yaptı.

Başta break dans olmak üzere zorlu dans hareketleri, yıllar süren tekrarlarla birlikte beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Son olarak bir break dansçı, başında gelişen ve "break dans şişliği" olarak adlandırılan bir şişlikle tıp dünyasına adını yazdırdı. Uzmanlara göre bu durum, dans sırasında başa uygulanan baskının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

BREAK DANS ŞİŞLİĞİ AMELİYATLA ORTAN KALDIRILDI

Doktorları, İngiltere merkezli BMJ Case Reports'ta yayınladıkları raporda, bu duruma "baş dönmesi deliği" adını verdi. Özellikle break dansçılar arasında bilinen ancak tıbbi literatürde nadir görülen şişlik, break dansın bazı hareketlerinin uzun süre tekrarlanması nedeniyle kafa derisinde ve kafatasında kalıcı değişiklikler oluşabileceğini gösteriyor.

Söz konusu vakada, 30'lu yaşlarının başındaki bir adam, 19 yılı aşkın bir süredir break dansla uğraşıyordu. Haftada beş gün, her seansın yaklaşık iki ila yedi dakikasında başının üst kısmına baskı uyguluyordu. İlk yıllarda sorun olmasa da zamanla, adamın kafa derisinde bir şişlik oluştu ve saçları dökülmeye başladı.

Doktorlar, yapılan muayenelerde, şişliğin kafa derisinin altında oluştuğunu ve kafatasına kadar yayıldığını tespit etti. Ameliyat sırasında, şişlik cerrahi olarak çıkarıldı ve kalınlaşmış kafatası kısmı normal boyutlarına geri döndürüldü. Ameliyat sonrasıda hastanın başındaki şişlik fark edilmeyecek kadar azaldı.

BREAK DANS ŞİŞLİĞİ NEDEN OLUYOR?

Uzmanlara göre şişlik, baş üzerinde dönme hareketi yapan dansçılar arasında sıklıkla görülebiliyor. Bazı çalışmalara göre, haftada üçten fazla bu hareketi yapmak, saç dökülmesi ve kafa derisinde şişlik riskini artırabiliyor. Ayrıca bazı vakalarda iltihaplı bir cilt hastalığı olan liken planopilaris'in de baş dönmeleri ile ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma, break dansçıların yaklaşık yüzde 60'ının kafa derilerinde yaralanmalar yaşadığını, bunların yüzde 31'inde saç dökülmesi ve yüzde 24'ünde ise ağrısız şişlikler görüldüğünü ortaya koydu.