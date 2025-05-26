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 | Özge Sönmez

2 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Hesap hareketleri şoke etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişinin tutuklandığını açıkladı. MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL’lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 Milyar 500 Milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarının detaylarını paylaştı. 33 kişinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, MASAK raporlarını da paylaştı. Örgütün banka hesaplarındaki para hareketleri şoke etti.

2 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Hesap hareketleri şoke etti

1 MİLYAR TL’LİK 693 ADET BANKA HESABI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

“2 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 33 TUTUKLAMA”

Sivas ve Hatay'da 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 56 şüpheli yakalandı
Şüphelilerden;
33’ü TUTUKLANDI.
23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

SİVAS:
Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
Sahte dijital uygulamalarla vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandıran 45 şüpheli yakalandı.

HATAY:
Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
Piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vaad ederek vatandaşlarımızdan ödeme aldıkları,
Teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL’lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 Milyar 500 Milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu.

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#Yaşam
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