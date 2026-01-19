2. dönem ara tatil kalktı mı ne zaman yapılacak tatil Ramazan Bayramı ile birleşti mi?

Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı hususlardan birisi olan 2. Ara Tatil tarihi, veliler için de tatil planı anlamı taşıyacak.

Bu yıl Ramazan Bayramını da içerisinde barındıran ikinci ara tatil, toplamda 9 gün sürecek.

Peki, İkinci ara tatil ne zaman ara tatil kaldırıldı mı, ne zaman yapılacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği takvime göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

Bu takvimde ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında uygulanacak.

Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.

Ramazan Bayramı ile aynı döneme rastlıyor.

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk düşüyor.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması yönünde velilerden ve öğretmenlerden yoğun istek geldiğini belirtti.

Bakan Tekin, özellikle çalışan ebeveynlerin sorun yaşadığını ve tatil sonrası öğrencilerin okula uyum sürecinde güçlükler yaşandığını ifade etti.

Bakanlık, ara tatillerin eğitim süreçlerine etkisini analiz etmeye devam ediyor ve henüz verilmiş kesin bir karar bulunmuyor.

Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulamanın devam edip etmeyeceği açıklık kazanacak.