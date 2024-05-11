20 yılın en güçlüsü: Güneş Patlamasıyla ortaya çıktı!

11 May 2024 23:55 - Güncelleme : 12 May 2024 00:09

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), İsveç'in başkenti Stockholm'de güzel görüntü oluşturdu.

Bu fırtına, Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) İsveç'in başkenti Stockholm'de bile görülebilmesine neden oldu.

Stockholm sakinleri ve turistler, gökyüzünde beliren yeşilin ve mavinin muhteşem tonlarına tanıklık etme şansı yakaladı.

Bu olağanüstü olay, fotoğrafçılar tarafından da ölümsüzleştirildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güneş fırtınaları, Güneş'ten fırlayan yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.

Bu parçacıklar atmosferdeki gaz molekülleri ile etkileşime girerek ışık yayarlar ve Kuzey Işıkları'nı oluşturuyor. G4 sınıfı fırtınalar ise oldukça nadir ve gökyüzünde olağanüstü ışık gösterilerine yol açabiliyor.