Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: 200 milyon yıllık balık Ordu'dan çıktı! Dinozorlardan bile önce yaşamış

04 Temmuz 2024 17:09 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:31

Su altı fotoğrafçılarını heyecanlandıran gelişme Ordu'da meydana geldi.

Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyoçeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan Mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.

Bilinin 5 türü olan ve 2'sinin neslinin tükenen balık türü, üniversitelerin marifetiyle yetiştirilerek nesli korunmaya çalışılıyor.

'NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR CANLI'

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki yavru Mersin balığını kendi doğal alanında görüntülemeyi başaran Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney, “Denize ve Karadeniz'e gönül vermiş birisi olarak su altındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

O gün biraz dalgalıydı, 2 yıldız ve üzeri olan dalgıçlarımız ile birlikte denize daldık. 10 metre gibi bir derinlikte dalış yaparken karşımıza Mersin balığı çıktı. O gün dev vatozlar falan da vardı, gayet güzeldi.

Farklı illerden de dalış için gelen arkadaşlarımız vardı. Şans eseri Mersin balığını gördük. Normalde Mersin balıkları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında oluyor.

Nesli tükenmekte olan da bir canlı. Bildiğimiz kadarıyla üniversiteler bunların yavruları getirtip, bölgelerde bırakıyor ve çoğalmasını sağlıyorlarmış. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize bölgeleri bu hayvanlar için çok iyi. Tatlı su bağlantılarına, dere ve çay ağızlarına gelip, burada üremeler yapıyorlarmış” diye konuştu.

BİLİM İNSANLARI MÜCADELE EDİYOR

Mersin balığını kendi yaşam alanında görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, “Bizim de dalışımızda yavru denk geldi.

Orada bizle beraber, hiç kaçmadan bizlere poz verdi, önümüzde seyretti. Dalışımızın bir süresinde onunla oynadık. Şans, su altında kendi yaşam alanında görüntülemek bize naip oldu.

Dünyada bilinen 5 türü var, bunlardan 2'sinin nesli tükenmiş, 3 tanesi var.

Üniversitelerin su altı bilimleri fakülteleri de bu canlıların neslinin tükenmemesi için mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DEN ÇIKAN SÜRPRİZ

Balık türünün geçmişinin dinozorlar döneminden önce de olduğunu bildiklerini aktaran Güney, “Nadir canlılardan birisi. Genelde görüntüler eski kaynaklardan veya havuz ortamında var.

Suyun altında iken denk gelmesi ve onu fotoğraflamak nadir olan bir durum. Bunu bir de bizim bölgemizde çekmemiz çok güzel oldu. Karadeniz Bölgesi'nde aktif olarak dalış yapan tek yer Ordu.

Bugün Karadeniz'e sahili olan yerlerde aktif dalış faaliyeti yok, inşallah oralarda da olur ve onlar da farklı canlılar ile karşılaşırlar.

Karadeniz'in su altının ne kadar renkli ve florasının ne kadar keyifli olduğunu insanların görmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.