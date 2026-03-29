2026 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman? Portakal Çiçeği Festivali sanatçı listesi

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olma niteliğini taşıyan Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayının ilk günlerinde kapılarını açacak. Karnaval, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Nisan 2026 Pazar günü sona erecek. Festival boyunca Adana’nın caddeleri müzik, renkli görüntüler, eğlence ve portakal çiçeği esintisiyle dolup taşacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

Karnaval, konserlerin yanı sıra farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Sportif etkinliklerden biri olan Adana Halk Koşusu, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.00’da kentin simge noktalarından birinden start alacak. Bunun yanında kortej geçişleri ve çeşitli sokak aktiviteleri de karnavalın vazgeçilmez unsurları arasında bulunacak.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NEDİR?

Sanatçı Kadrosu ve Konserler

Karnaval çerçevesinde gerçekleştirilecek konserler ve etkinlikler, festival heyecanını zirveye taşıyacak. Şu ana kadar duyurulan bazı sanatçılar ve sahne tarihleri şöyle:

2 Nisan 2026: Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi’nde sahneye çıkacak.

4 Nisan 2026: Derya Uluğ, Uğur Mumcu Meydanı’nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Festival programına önümüzdeki günlerde yeni sanatçıların ve farklı etkinliklerin de dâhil edilmesi öngörülüyor.