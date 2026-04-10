2026 Adli Tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil başlangıcı ve bitiş tarihi

Türkiye’de yargı teşkilatının her yıl yaz döneminde uyguladığı dinlenme süreci olan adli tatil, 2026 yılında da mahkemelerin çalışma düzenini etkileyen önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu dönemde hukuki işlemlerini sürdürmek isteyen vatandaşların, süre uzatımlarını ve adli tatil kapsamında görülen davaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ile icra müdürlükleri belirli işlemleri yerine getirse de, olağan davaların büyük bölümü yeni adli yıla kadar erteleniyor.

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:29

Türkiye’de yargı sisteminin yaz aylarında ara verdiği, hâkim ve savcıların dinlenme imkânı bulduğu adli tatil süreci, 2026 yılında da Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca belirlenen tarihler çerçevesinde uygulanıyor. Adli tatil; mahkemeler ile icra dairelerinin rutin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği, ancak acil ve kanunen istisna kabul edilen davaların nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam ettiği bir dönem olarak dikkat çekiyor.

ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Adli tatil, Türkiye’de yargı sisteminde her yıl düzenli şekilde uygulanan bir dinlenme ve yenilenme süreci olarak tanımlanıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi hükmüne göre adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlamakta ve 31 Ağustos’ta sona ermektedir. 2026 yılında da bu takvimde bir değişiklik yapılmadı; adli tatil 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü tamamlanacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak. Toplam 43 gün süren bu dönemde mahkemeler genel olarak duruşma gerçekleştirmezken, nöbetçi mahkemeler acil ve kanuni istisna kapsamındaki davalara bakmayı sürdürüyor

