2026 Alaçatı Ot Festivali hangi sanatçılar gelecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali’nin merkezi, büyük emekle kurulan stantlarda hayat buluyor! Yöresel lezzetlerden el yapımı ürünlere kadar aradığınız pek çok şeyi bu alanlarda bulmanız mümkün. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman, nerede yapılıyor? Alaçatı Ot Festivali 2026 konserleri iptal edildi mi? İşte Alaçatı Ot Festivali 2026 tarihleri
Festival süresince rahatlıkla gezebileceğiniz; Ot Stantları, Hediyelik Eşya Alanları ve Yeme-İçme Noktaları 23 - 24 - 25 - 26 Nisan günlerinde, toplam 4 gün boyunca açık olacak.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik yaşanan saldırılar, tüm toplumu derinden sarsmıştır. Bu çerçevede, 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali programında yer alan bütün halk konserleri ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Festival kapsamında bulunan diğer etkinlikler ise mevcut program planına uygun biçimde sürdürülecektir.