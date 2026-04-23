15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali’nin merkezi, büyük emekle kurulan stantlarda hayat buluyor! Yöresel lezzetlerden el yapımı ürünlere kadar aradığınız pek çok şeyi bu alanlarda bulmanız mümkün. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman, nerede yapılıyor? Alaçatı Ot Festivali 2026 konserleri iptal edildi mi? İşte Alaçatı Ot Festivali 2026 tarihleri

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 Alaçatı Ot Festivali hangi sanatçılar gelecek? 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, 23-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak ancak yaşanan saldırılar nedeniyle konserler ertelenirken diğer etkinlikler devam edecek. Festivalin ana alanları olan Ot Stantları, Hediyelik Eşya Alanları ve Yeme-İçme Noktaları 23-26 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca açık olacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik yaşanan saldırılar nedeniyle festivalin halk konserleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Festival kapsamındaki diğer etkinlikler mevcut programına uygun şekilde sürdürülecektir.

2026 ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN?

Festival süresince rahatlıkla gezebileceğiniz; Ot Stantları, Hediyelik Eşya Alanları ve Yeme-İçme Noktaları 23 - 24 - 25 - 26 Nisan günlerinde, toplam 4 gün boyunca açık olacak.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik yaşanan saldırılar, tüm toplumu derinden sarsmıştır. Bu çerçevede, 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali programında yer alan bütün halk konserleri ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Festival kapsamında bulunan diğer etkinlikler ise mevcut program planına uygun biçimde sürdürülecektir.