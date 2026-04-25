2026 Anneler Günü ne zaman hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışları hız kazanmaya başladı. Günümüzde pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlansa da Anneler Günü, Türkiye’de geleneksel olarak mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 1914 yılında ABD’de resmi olarak kabul edilen Anneler Günü, daha sonra dünya genelinde yaygınlık kazandı. Aileler bu özel günde anneleriyle zaman geçirmek, hediye almak ya da özel sürprizler hazırlamak için planlama yapıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar günü kutlanacaktır.

Anneler Günü geleneği, Antik Yunanların mitolojide birçok tanrı ve tanrıçanın annesi kabul edilen Rhea onuruna düzenledikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarına dayanır.

Antik Romalılar da ilkbahar şenliklerini, İsa’nın doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça Kibele adına kutlamaktaydı.

ABD’de Anna Jarvis’in vefat eden annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre’nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaygınlaştırıldı.”