2026 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi için geri sayım devam ediyor.

Silahaltına alınarak vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranının açılıp açılmadığını merak ediyor.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya çıktı.

İşte 2026 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimi ile bedelli askerlik yerleri sorgulama tarihi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedelli askerlik ücretini ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine dâhil edilecek.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 29 Ocak 2026 Perşembe günü e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecek.