2026 bekçilik alımı olacak mı son durum ne? Yeni bekçilik alım şartları!

Çarşı ve mahalle bekçisi olma isteği taşıyan binlerce aday, 2026 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek olumlu açıklamayı bekliyor. Özellikle yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bekçilik başvuru kriterlerinde yapılan düzenlemeler, adaylar arasında ciddi bir merak oluşturdu. Peki, bu yıl bekçilik alımı gerçekleştirilecek mi?
Bu yıl için yeni bekçi alımına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değil. Alıma dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından izlenmesi önem taşıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan yeni düzenleme doğrultusunda; erkek adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvurunun yapıldığı ilde en az son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini korumaya devam etti. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan mahkûm olmamış olması şartı sürerken, kamu haklarından yoksun olmama ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması kriterleri de geçerliliğini sürdürecek.
Bunun yanı sıra başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu gerçekleştiremeyecek.