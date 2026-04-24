Çarşı ve mahalle bekçisi olma isteği taşıyan binlerce aday, 2026 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek olumlu açıklamayı bekliyor. Özellikle yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bekçilik başvuru kriterlerinde yapılan düzenlemeler, adaylar arasında ciddi bir merak oluşturdu. Peki, bu yıl bekçilik alımı gerçekleştirilecek mi?

HABERİN ÖZETİ 2026 bekçilik alımı olacak mı son durum ne? Yeni bekçilik alım şartları! Çarşı ve mahalle bekçisi adayları 2026 yılı için alım ve yeni başvuru şartlarını merakla bekliyor. 2026 yılı için yeni bekçi alımına dair henüz bir duyuru yapılmamıştır. Erkek adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması zorunlu hale gelmiştir. Başvurunun yapıldığı ilde en az son bir yıldır ikamet etme şartı getirilmiştir. Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini korumakta, ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak gerekmektedir. Kamu haklarından yoksun olmama ve silahlı görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması kriterleri geçerliliğini sürdürecektir. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar başvuru gerçekleştiremeyecektir.

YENİ BEKÇİ ALIMI 2026 YAPILACAK MI?

Bu yıl için yeni bekçi alımına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değil. Alıma dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından izlenmesi önem taşıyor.

YENİ BEKÇİLİK ALIMI ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı'nın çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yeni düzenleme doğrultusunda; erkek adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvurunun yapıldığı ilde en az son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini korumaya devam etti. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan mahkûm olmamış olması şartı sürerken, kamu haklarından yoksun olmama ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması kriterleri de geçerliliğini sürdürecek.

Bunun yanı sıra başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu gerçekleştiremeyecek.