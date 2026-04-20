Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS soru ve cevapları yayımlandı

EKPSS soruları ile cevap anahtarı kitapçıkları için ÖSYM.gov.tr indirme ekranı erişime sunuldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. 19 Nisan 2026 tarihinde yapılan sınavın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların merakla beklediği temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. EKPSS cevap anahtarı kitapçıkları PDF formatında indirilebilecek. Peki, 2026 EKPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 00:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-’ye ilişkin Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10’luk bölümü kamuoyunun erişimine açıldı. Sınava giren adaylar ise soruların tamamına ’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla ulaşabilecek. Peki, 2026 EKPSS sonuçları ne zaman duyurulacak?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS'ye ilişkin Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının %10'luk bölümünü kamuoyunun erişimine açtı ve sonuçların 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
2026-EKPSS'ye ilişkin Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının %10'luk bölümü kamuoyuna açıldı.
Sınava giren adaylar soruların tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
2026 EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Adaylar, sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Açıklanacak EKPSS puanı, kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak.
Sonuçlar, duyurulduğu tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve yanıtların yayımlanmasının ardından dikkatler sonuç tarihine yöneldi. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ilan edildiği andan itibaren ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayıları ile puan türlerine göre elde ettikleri başarı sıralamaları yer alacak.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, puan bilgilerine ve sınav değerlendirme ayrıntılarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuç ekranında, açıklama gününde yoğunluk oluşması bekleniyor. İlan edilecek EKPSS puanı, kamu kurumlarının gerçekleştireceği personel alımlarında kullanılacak. ÖSYM takvimine göre 14 Mayıs’ta açıklanacak sonuçlar, duyurulduğu tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.

ETİKETLER
#kamu personeli seçme sınavı
#ösym
#sınav sonuçları
#sınav takvimi
#ekpss
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.