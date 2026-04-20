Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-EKPSS’ye ilişkin Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10’luk bölümü kamuoyunun erişimine açıldı. Sınava giren adaylar ise soruların tamamına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla ulaşabilecek. Peki, 2026 EKPSS sonuçları ne zaman duyurulacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS soru ve cevapları yayımlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS'ye ilişkin Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının %10'luk bölümünü kamuoyunun erişimine açtı ve sonuçların 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağını duyurdu. 2026-EKPSS'ye ilişkin Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının %10'luk bölümü kamuoyuna açıldı. Sınava giren adaylar soruların tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. 2026 EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Açıklanacak EKPSS puanı, kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak. Sonuçlar, duyurulduğu tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve yanıtların yayımlanmasının ardından dikkatler sonuç tarihine yöneldi. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ilan edildiği andan itibaren ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgelerinde adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayıları ile puan türlerine göre elde ettikleri başarı sıralamaları yer alacak.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar, puan bilgilerine ve sınav değerlendirme ayrıntılarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuç ekranında, açıklama gününde yoğunluk oluşması bekleniyor. İlan edilecek EKPSS puanı, kamu kurumlarının gerçekleştireceği personel alımlarında kullanılacak. ÖSYM takvimine göre 14 Mayıs’ta açıklanacak sonuçlar, duyurulduğu tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.