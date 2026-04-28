2026 El Nino sıcakları ne zaman başlayacak nereleri etkileyecek?

2026 yaz mevsimi, El Nino’nun “sıcak etkilerinin” hissedilmeye başlanacağı bir dönem olarak öne çıkıyor. 2027 yılı ise dünya genelinde kaydedilen en sıcak yıl olmaya aday gibi görünüyor. Etki altına girecek ülke ve bölgeler açısından El Nino’nun etkisi “iki yönlü” bir yapı sergiler; bazı bölgelerde kuraklığa neden olurken, bazı yerlerde ise taşkınlara yol açabilir. Yoğun Yağış ve Sel Beklenen Bölgeler: Özellikle Peru ve Ekvador kıyı şeridi (balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiler). Kuzey Amerika: ABD’nin güney kesimleri (Kaliforniya’dan Florida’ya kadar uzanan hat). Doğu Afrika’nın (Kenya, Somali) belirli kesimleri. Peki, 2026 El Nino ne zaman başlayacak, El Nino sıcaklıkları hangi bölgeleri etkileyecek?

2026 EL NİNO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) tarafından paylaşılan verilere göre; 2026 yılının ikinci yarısından itibaren (Haziran-Temmuz dönemi) etkisini göstermeye başlaması öngörülüyor.

Uzmanlara göre bu doğa olayının 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başı (Kasım-Ocak aralığı) arasında en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bazı iklim tahmin modelleri, 2026’daki bu ısınmanın “Süper El Nino” seviyesine çıkabileceğini ve küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açabileceğini ifade ediyor.

EL NİNO TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye, El Nino’nun doğrudan merkezinde yer almasa da dolaylı etkiler aracılığıyla hissedilir değişiklikler yaşayabilir. 2026 yaz döneminin mevsim ortalamalarının 1-2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz sahil kesimlerinde nem oranının artmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaklıklar daha belirgin hale gelebilir. Uzmanlar, El Nino dönemlerinde Türkiye’de kış mevsiminin zaman zaman daha ılık ve yağışlı geçebildiğini ifade ediyor; ancak bu durum Sibirya ve İzlanda basınç sistemlerinin etkisine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Beklenen aşırı sıcaklıklar, özellikle İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sulama ihtiyacını artırarak su stresi oluşmasına neden olabilir.