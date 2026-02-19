2026 Emlak Konut faizsiz konut kampanyası şartları neler nasıl başvurulur?

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hazırladığı “Hoş Geldin Evim” kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyenlere yeni finansman seçenekleri sundu. Kampanya; faizsiz ödeme planları, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim ve esnek taksit seçenekleriyle öne çıkıyor. Başvurular 19 Şubat 2026’da başladı ve 18 Mart 2026’ya kadar sürecek. Kampanya kapsamında alıcılara üç farklı finansman seçeneği tanındı. Peşin ödeme modelini tercih edenler için 2026 yılına özel yüzde 26 indirim uygulanıyor. Ayrıca peşin ödeme yapanlara 6 taksit olanağı sağlanarak ödeme süreci kolaylaştırılıyor. “Yeni Yuvam Modeli”ni seçenler ise yüzde 12 indirim avantajından faydalanabiliyor. Bir diğer seçenek olan taksit erteleme modelinde ise ödemelere üçüncü yılda başlanabiliyor. Bu sistem, özellikle planlı ödeme yapmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor.

HANGİ İLLERDE VE PROJELERDE GEÇERLİ?

“Hoş Geldin Evim” kampanyası, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de bulunan toplam 24 projesini kapsıyor. İstanbul’daki Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe, Düşler Vadisi Riva, Kuzey Adalar, Senfoni Etiler ve Maslak 1453 gibi projeler kampanya kapsamında yer alıyor. Ankara ve İzmir’deki projeler kampanya listesinde yer almıyor. Satışa sunulan projeler arasında konutların yanı sıra bazı ticari birimler de yer alıyor.

EMLAK KONUT FAİZSİZ KONUT BAŞVURU SÜRECİ

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 18 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Satış işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Ramazan ayı boyunca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile proje satış ofisleri, mesai saatlerinin yanı sıra iftar sonrasında da hizmet vermeyi sürdürecek. Ayrıntılı bilgiye Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.