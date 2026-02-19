Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 Emlak Konut faizsiz konut kampanyası şartları neler nasıl başvurulur?

Emlak Konut GYO, 19 Şubat-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli “Hoş Geldin Evim” kampanyasını açıkladı. Faizsiz finansman seçenekleri, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim ve taksitleri 3. yılda başlatma olanağı sunan kampanya, İstanbul başta olmak üzere dört ildeki 24 projeyi içeriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 Emlak Konut faizsiz konut kampanyası şartları neler nasıl başvurulur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 23:52

GYO, 2026 yılına özel hazırladığı “Hoş Geldin Evim” kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyenlere yeni finansman seçenekleri sundu. ; faizsiz ödeme planları, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim ve esnek taksit seçenekleriyle öne çıkıyor. Başvurular 19 Şubat 2026’da başladı ve 18 Mart 2026’ya kadar sürecek. Kampanya kapsamında alıcılara üç farklı finansman seçeneği tanındı. Peşin ödeme modelini tercih edenler için 2026 yılına özel yüzde 26 indirim uygulanıyor. Ayrıca peşin ödeme yapanlara 6 taksit olanağı sağlanarak ödeme süreci kolaylaştırılıyor. “Yeni Yuvam Modeli”ni seçenler ise yüzde 12 indirim avantajından faydalanabiliyor. Bir diğer seçenek olan taksit erteleme modelinde ise ödemelere üçüncü yılda başlanabiliyor. Bu sistem, özellikle planlı ödeme yapmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor.

2026 Emlak Konut faizsiz konut kampanyası şartları neler nasıl başvurulur?

HANGİ İLLERDE VE PROJELERDE GEÇERLİ?

“Hoş Geldin Evim” kampanyası, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de bulunan toplam 24 projesini kapsıyor. İstanbul’daki Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe, Düşler Vadisi Riva, Kuzey Adalar, Senfoni Etiler ve Maslak 1453 gibi projeler kampanya kapsamında yer alıyor. Ankara ve İzmir’deki projeler kampanya listesinde yer almıyor. Satışa sunulan projeler arasında konutların yanı sıra bazı ticari birimler de yer alıyor.

2026 Emlak Konut faizsiz konut kampanyası şartları neler nasıl başvurulur?

EMLAK KONUT FAİZSİZ KONUT BAŞVURU SÜRECİ

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 18 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Satış işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Ramazan ayı boyunca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile proje satış ofisleri, mesai saatlerinin yanı sıra iftar sonrasında da hizmet vermeyi sürdürecek. Ayrıntılı bilgiye Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
#kampanya
#emlak konut
#Faizsiz Konut Kredisi
#Konut Finansmanı
#Faizsiz Ödeme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.