2026 fitre bedeli ne kadar kimlere fitre verilir?

2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken fitre bedeline ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan yeni fitre tutarı, yaşam maliyetleri ve toplumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlendi.

2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak tespit edildi.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR KİMLERE VERİLEBİLİR?

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacip olur.

Asgari maaş alan bir kimse, borçları çıktıktan sonra, nisaba malik ise, zengin kabul edilir, fitre vermesi gerekir.

Dinen zengin olmayan herkes, fitre, zekât alabilir.

Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez.

Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilebilir.

Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur.