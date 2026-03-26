2026 hacca ne zaman gidilecek? Hac kafilesi takvimi

2026 yılında hac farizasını yerine getirecek adayları belirlemek amacıyla Hac kurası 5 Kasım 2025’te yapıldı. Ardından Hac kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime sunuldu. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında işlemlerini e-Devlet aracılığıyla tamamladı. Ek kayıt süreci ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında sona erdi.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, 2026 yılı hac yolculuğu 18 Nisan’da başlayacak. İlk kafilenin hareket etmesiyle birlikte kutsal topraklara sevkiyat süreci 22 Mayıs’a kadar sürecek. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin yurda dönüş yapmasıyla organizasyon tamamlanmış olacak. Hac ibadetini ifa eden vatandaşların geri dönüş süreci ise 31 Mayıs’ta başlayacak. Son kafile 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye’ye dönecek ve böylece 2026 hac dönemi resmen sona ermiş olacak.

UMRE SEZONU KAPANDI MI?

Hac ibadetinin düzenli ve sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Umre ziyaretlerine geçici olarak ara verilecek.

2026 yılı için belirlenen taslak takvim şu şekildedir: