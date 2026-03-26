Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 hacca ne zaman gidilecek? Hac kafilesi takvimi

Hac kura sonuçları, 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında ilan edildi. 2026 yılında kutsal topraklara gitmeye hak elde eden hacı adayları netleşti. Hac hazırlıklarını sürdüren adayların bu yıl hangi tarihte yola çıkacağı da kesinlik kazandı. Peki, 2026’da hacca gidiş ne zaman olacak, hac yolculuğu hangi tarihte başlayacak?

2026 hacca ne zaman gidilecek? Hac kafilesi takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 19:43

2026 yılında farizasını yerine getirecek adayları belirlemek amacıyla Hac kurası 5 Kasım 2025’te yapıldı. Ardından Hac sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime sunuldu. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında işlemlerini e-Devlet aracılığıyla tamamladı. Ek kayıt süreci ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında sona erdi.

2026 yılı hac ibadetiyle ilgili kura çekimi, kesin kayıt ve ek kayıt süreçleri tamamlanmış olup, hac yolculuğu ve umre sezonu takvimi belirlenmiştir.
2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025'te yapılmış ve e-Devlet üzerinden sonuçları erişime sunulmuştur.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında, ek kayıt süreci ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
2026 yılı hac yolculuğu 18 Nisan'da başlayacak ve ilk kafile 22 Mayıs'a kadar kutsal topraklara sevkiyat sürecektir.
Hacı adaylarının yurda dönüş süreci 31 Mayıs'ta başlayacak ve son kafile 25 Haziran 2026'da Türkiye'ye dönecektir.
Umre ziyaretlerine, hac hazırlıkları nedeniyle 18 Nisan 2026 tarihinde ara verilecek ve tüm umre ziyaretçilerinin en geç bu tarihe kadar ülkeden çıkış yapmış olması gerekmektedir.
HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

’ndan edinilen bilgilere göre, 2026 yılı hac yolculuğu 18 Nisan’da başlayacak. İlk kafilenin hareket etmesiyle birlikte kutsal topraklara sevkiyat süreci 22 Mayıs’a kadar sürecek. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin yurda dönüş yapmasıyla organizasyon tamamlanmış olacak. Hac ibadetini ifa eden vatandaşların geri dönüş süreci ise 31 Mayıs’ta başlayacak. Son kafile 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye’ye dönecek ve böylece 2026 hac dönemi resmen sona ermiş olacak.

UMRE SEZONU KAPANDI MI?

Hac ibadetinin düzenli ve sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretlerine geçici olarak ara verilecek.

2026 yılı için belirlenen taslak takvim şu şekildedir:

  • 19 - 20 Mart 2026 (Ramazan Bayramı başlangıcıyla birlikte vize işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı).
  • Yabancı umreciler açısından Suudi Arabistan’a son girişlerin 2 Nisan 2026 tarihine kadar yapılması öngörülüyor. 2026 yılı umre sezonu, hac hazırlıkları sebebiyle 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
  • Tüm umre ziyaretçilerinin en geç 18 Nisan 2026 (1 Zilkade 1447) tarihine kadar ülkeden çıkış yapmış olması gerekiyor.
