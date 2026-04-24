2026 işsizlik maaşı ne kadar hesaplara ne zaman yatacak?

2026 işsizlik maaşı ile ödeme planı, işsiz kalan bireylerin en fazla merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. İşsizlik sigortası, çalışma isteği, beceri ve yeterliliği bulunmasına rağmen kendi iradesi dışında işini kaybeden sigortalıların gelir kaybını kısmen telafi etmeyi hedefleyen zorunlu bir sigorta sistemidir. Son yapılan çalışma hayatına yönelik düzenlemeler ve asgari ücretteki artışın ardından işsizlik maaşının güncel miktarı ile ödeme tarihleri yoğun biçimde araştırılıyor.
İşsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazancın yüzde 40’ı baz alınarak hesaplanıyor ve aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini aşamıyor. İşsizlik maaşı süresi, sigortalının son üç yıl içerisinde ödediği prim gün sayısına bağlı olarak farklılık gösteriyor. Buna göre; 600 gün primi bulunanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi olanlar ise 10 ay süreyle işsizlik ödeneği alabiliyor.
İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinci gününde düzenli olarak hak sahibine ödenir. Ödeme tarihini erkene alma yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na aittir. Ödemenizin yapılıp yapılmadığını e-Devlet sistemi üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” bölümünden kontrol edebilirsiniz. Ödemeler, vatandaşların bildirdiği IBAN numarasına, IBAN bulunmaması halinde ise PTT şubeleri aracılığıyla yatırılır.