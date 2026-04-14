Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 İstanbul Lale Festivali nerede yapılacak ne zaman?

İstanbul Lale Festivali, İstanbul’un sembollerinden biri haline gelerek her yıl kenti adeta renk şölenine dönüştürüyor ve 2026 etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Nisan ayının başlamasıyla milyonlarca lalenin çiçek açtığı korularda yoğun ziyaretçi ilgisi görülürken, vatandaşlar “Lale Festivali ne zaman sona erecek?” ve “En güzel laleler hangi bölgede?” sorularına cevap arıyor.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:21
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Lale Festivali, 2026’da da şehrin dört bir yanındaki park, koru ve bahçeleri adeta birer sanat eserine çevirdi. Nisanın ilk günleriyle birlikte başlayan çiçeklenme süreci, ayın sonuna dek hem İstanbullulara hem de turistlere görsel bir şölen sunmayı sürdürecek. Özellikle Emirgan Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı gibi merkezi alanlarda oluşturulan etkinlik noktaları yalnızca lale izleme imkânı değil; canlı müzik performansları, ebru atölyeleri ve fotoğraf sergileriyle de baharın enerjisini doruğa çıkarıyor. İstanbul’un bu benzersiz manzarasını görmek isteyenlerin, nisan ayı sona ermeden lale rotasını belirlemesi gerekiyor.

İSTANBUL LALE FESTİVALİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İstanbul Lale Festivali, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 1 Nisan 2026 tarihinde kapılarını açtı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla en canlı dönemine ulaşan laleler, 30 Nisan 2026 tarihine kadar gezilebilecek.

Uzmanlara göre çiçeklerin en parlak ve yoğun olduğu zaman dilimi, nisan ayının ikinci ve üçüncü haftasına denk geliyor.

İSTANBUL LALE FESTİVALİ NEREDE?

Kentin hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda milyonlarca lale toprakla buluşarak alanları süslüyor.

En fazla ilgi gören yerler ise şöyle:

  • Emirgan Korusu (Sarıyer)
  • Gülhane Parkı (Fatih)
  • Göztepe 60. Yıl Parkı (Kadıköy)
  • Yıldız Korusu (Beşiktaş)
  • Çamlıca Koruları (Üsküdar)
