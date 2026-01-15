2026 kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere ne kadar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirlendi.

Bu düzenleme ile birlikte dağıtım sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, kömürün doğru kişilere ulaşması amaçlanıyor.

KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyenler, ikametgahının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe ileterek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurusunu tamamlayabilir.

KÖMÜR YARDIMI DAĞITIM KRİTERLERİ

Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilecek.

Hane başına verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edilecek.

Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanmış olacak.