Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2026 kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı sağlanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Kömür yardımların etkin ve adil bir şekilde yapılabilmesi için detaylı düzenleme paylaşıldı. Bu kapsamda kömür yardımı ne zaman, nasıl yapılacak, dağıtım kriterleri neler soruları gündeme geldi.

2026 kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Haber Merkezi
15.01.2026
15.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere ne kadar yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirlendi.

Bu düzenleme ile birlikte dağıtım sürecinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, kömürün doğru kişilere ulaşması amaçlanıyor.

2026 kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyenler, ikametgahının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe ileterek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurusunu tamamlayabilir.

2026 kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KÖMÜR YARDIMI DAĞITIM KRİTERLERİ

Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilecek.

Hane başına verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edilecek.

Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanmış olacak.

#sosyal yardım
#ihtiyaç sahipleri
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Resmî Gazete
#Kömür Yardımı
#Yaşam
