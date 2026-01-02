2026 Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla girilmesinin ardından Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor.

Büyük bir coşku ve manevi huzurla karşılanacak olan Kurban Bayramı, yıllık izinlerini ve seyahat planlarını önceden hazırlamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Diyanet’in 2026 dini günler takvimini yayınlamasıyla birlikte bayram tatillerinin hangi günlere denk düştüğü belli oldu.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek ve dört gün boyunca sürecek.

Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ise 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.

Salı günü yarım gün olurken Pazartesi gününün de tatil edilmesi durumunda tüm hafta bayram tatili 9 güne çıkabilir.