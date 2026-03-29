Kurban Bayramı mayıs ayının son günlerinde başlayacak. Bayram takvimine göre 26 Mayıs Salı arife günü, 27 Mayıs Çarşamba birinci gün, 28, 29 ve 30 Mayıs ise ikinci, üçüncü ve dördüncü gün olarak idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kalmışken kurbanlık ücretleri kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

HABERİN ÖZETİ 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurban fiyatı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık hayvan fiyatları ve kurban alırken dikkat edilmesi gereken sağlık şartları merak konusu oldu. Küçükbaş hayvan fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 45 bin TL'ye kadar ulaşmaktadır. Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 400-450 TL aralığında olacak ve 600 kg'lık bir büyükbaş hayvanın ortalama bedeli 270 bin TL civarında tahmin edilmektedir. Kurbanlık hayvanda davranış, yürüyüş, beden yapısı ve genel görünümün normal olması, tüylerin düzgün ve parlak, gözlerin canlı bakışlı, geviş getiriyor olması ve solunumun düzenli seyretmesi gerekmektedir. İleri derecede hasta, aşırı zayıf, tek ya da iki gözü kör, boynuzlarından biri veya her ikisi kökünden kırılmış, dili, kuyruğu, kulakları ya da memesi kesilmiş, dişlerinin tamamı veya büyük kısmı dökülmüş hayvanlar kurban edilmez. Kurbanlık yaş şartları; devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurmuş olmasıdır.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Besicilikle uğraşan yetiştiriciler ve çiftçilerde bu yıl küçükbaş hayvan fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 45 bin TL bandına kadar ulaşmakta. Öte yandan üreticiler, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 400-450 TL aralığında kantara çıkacağını belirtirken, kesim ve parçalama işlemlerine ilişkin ücretlerin yapılan pazarlığa göre netleşeceğini ifade ediyor. Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın ortalama bedelinin 270 bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Kurbanlık fiyatları; bölgeye, hayvanın fiziki durumuna ve ırkına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, kurbanlık hayvanda bulunması gereken sağlık şartlarını sıralarken hayvanın davranışlarının, yürüyüşünün, beden yapısının ve genel görünümünün normal olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca tüylerinin düzgün ve parlak, gözlerinin canlı bakışlı, geviş getiriyor olması ve solunumunun düzenli seyretmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. İleri derecede hasta, aşırı zayıf ve bitkin, tek ya da iki gözü kör, boynuzlarından biri veya her ikisi kökünden kırılmış, dili, kuyruğu, kulakları ya da memesi kesilmiş, dişlerinin tamamı veya büyük kısmı dökülmüş hayvanların kurban edilmesi uygun değildir. Devenin 5 yaşını, sığır ve mandanın 2 yaşını (24 ay), koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurmuş olması şarttır. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tespiti, ön kesici süt dişlerinin düşüp yerlerine kalıcı dişlerin gelmesi esasına dayanır. Keçilerde ilk ön kesici süt dişlerinin değişimi genellikle 15-18 ay arasında gerçekleşir.