2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak tavan zam belli oldu mu?

Ev sahipleri ile kiracıların yakından izlediği 2026 Mart ayı kira artış oranı için geri sayım başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, mart ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira tavan zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren 2026 Mart kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon verileriyle açıklık kazanacak.

Kira zamları, yasal düzenleme gereği 12 aylık enflasyon ortalaması temel alınarak belirleniyor.

Şubat ayında geçerli olan kira artış sınırı, 12 aylık tüketici enflasyonu ortalamasına göre hesaplanmış ve yüzde 33,98 düzeyinde belirlenmişti.

MART AYI KİRA TAVAN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026 enflasyon verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuna açıklayacak.

Bu verilerin paylaşılmasının ardından, mart ayı boyunca geçerli olacak konut ve iş yeri kira tavan zam oranı da resmen ortaya çıkmış olacak.