2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak tavan zam belli oldu mu?

2026 Mart ayında uygulanacak kira artış oranı için dikkatler TÜİK’e çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar, konut ve iş yeri kiralarında geçerli olacak yeni tavan zam oranının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte, mart ayı süresince geçerli olacak kira zam sınırı da netleşmiş olacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 00:53

Ev sahipleri ile kiracıların yakından izlediği 2026 Mart ayı kira artış oranı için geri sayım başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, mart ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira tavan zam oranı da kesinleşmiş olacak.

2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak tavan zam belli oldu mu?

Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren 2026 Mart kira artış oranı, tarafından açıklanacak şubat ayı enflasyon verileriyle açıklık kazanacak.

Kira zamları, yasal düzenleme gereği 12 aylık enflasyon ortalaması temel alınarak belirleniyor.

Şubat ayında geçerli olan kira artış sınırı, 12 aylık tüketici enflasyonu ortalamasına göre hesaplanmış ve yüzde 33,98 düzeyinde belirlenmişti.

2026 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak tavan zam belli oldu mu?

MART AYI KİRA TAVAN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2026 enflasyon verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuna açıklayacak.

Bu verilerin paylaşılmasının ardından, mart ayı boyunca geçerli olacak konut ve iş yeri kira tavan zam oranı da resmen ortaya çıkmış olacak.

