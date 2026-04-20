2026 MSÜ tercih başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

2026 MSÜ tercih dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilan edilen takvim doğrultusunda devam ediyor. Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 01 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılım sağlayan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih hakkını kullanabiliyor.
25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, MSÜ tercih başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilecek.
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih sürecini 24 Mart’ta başlatmış ve 21 Nisan’da tamamlamıştı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında tercih sonuçları 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilmişti.
Bu veriler dikkate alındığında 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması öngörülüyor.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapılması durumunda haber metni güncellenecek.