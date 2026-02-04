2026 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? İstanbul ve Ankara ramazan pide fiyatları

Ramazan pidesi ücreti 2026 son dakika bildirildi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı evvelinde milyonların beklediği pide fiyatları büyükşehirler için netleşti.

2026 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ramazan pidesi tarifelerini ilan etti.

Bu yıl 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye kıyasla yüzde 23 artışla kilogramı 100 liraya yükseldi.

Bu kapsamda büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan arz edilecek, 350 gram ise 35 TL olacak.

Normal ekmek bedellerinde ise bir farklılık öngörülmüyor.