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İstanbul
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Üç aylar olarak da bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına denk gelen Regaip kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesinde idrak edilecek. Regaip Kandili'nde ibadet etmeye hazırlanan Müslümanlar, bu önemli gecede hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini merak ediyor. Peki 2026 Regaip Kandili ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2026 yılı Regaip Kandili takvimi...
2026 yılı dini günler takvimine göre üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Regaip gecesi için özellikle belirlenen bir namaz yoktur. Kandil gecelerinin ibadetle geçirilmesi, kazası olan namazların kılınarak tamamlanması, kazası olmayanların nafile namaz kılması, bol bol Kur'an-ı Kerim okunması, tesbih çekilip günahlar için tevbe edilmesi önerilir. Bu gecede yapılan ibadetlerin Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağına ve gecesini ibadetle geçirenler için bol bol mükafat olacağına inanılır.