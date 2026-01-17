Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

Resmi tatiller, sadece dinlenme günleri değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal hayatın şekillendiği özel zaman dilimleridir. 2026 resmi tatil takvimi, yılın farklı dönemlerinde fırsatlar sunarak hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor. Bu nedenle, 2026 tatil takvimi şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Peki, 2026 resmi tatiller toplam kaç gün?

2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?
Haber Merkezi
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 01:14
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 01:14

2026 yılı, hem ulusal hem de dini bayramlarla dolu bir takvim sunuyor.

Yeni yılın ilk gününden itibaren başlayan resmi tatiller, çalışanlar için dinlenme fırsatı yaratırken, seyahat ve turizm sektöründe de canlılık sağlıyor.

Özellikle uzun tatil dönemleri, planlama yapanlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Tatil takvimi, iş dünyasında stratejik planlamalar ve kişisel programlar açısından da kritik bir rol oynuyor.

2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

2026 RESMİ TATİLLER TOPLAM KAÇ GÜN?

2026 Resmi tatiller 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olarak hesaplanacak.

İşte 1 Ocak tatilinin ardından 2026’da yapılacak resmi tatillerinin kronolojik listesi:

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı.

#Yaşam
