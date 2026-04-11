2026 Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval sonu ve Zilkade ayı başlangıcı

Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval ayı idrak edilmeyi sürdürüyor. Ramazan’dan sonra gelen bu ayda tutulan nafile oruç, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye buyurduğu ibadetler arasında yer alır. Halk arasında “altı günler orucu” şeklinde anılan nafile ibadetin tarihleri araştırılıyor. Şevval orucu nasıl ve ne zaman tutulur, Şevval ayı hangi tarihte bitiyor?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval, 20 Mart’ta başlayan Ramazan Bayramı’nın ilk günü itibarıyla başlamış olup 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Şevval ayında eda edilen altı günlük oruç, ay süresi içinde ister art arda ister aralıklı olarak tutulabilir. Bu çerçevede Şevval orucu bu yıl 20 Mart-18 Nisan 2026 tarihleri arasında yerine getirilmelidir. Şevval ayının tamamlanmasının ardından, Hicri takvimin 11. ayı olan ve haram aylar arasında kabul edilen Zilkade ayı başlayacaktır. 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla Zilkade ayına girilecektir.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Şevval ayında tutulan orucun sevabı oldukça fazladır. “Ramazan’dan sonra Şevval ayında da altı gün oruç tutan kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur.” [Taberanî] Bu altı günlük orucun bayramın hemen sonrasında tutulması daha faziletli kabul edilir. Aralıklı şekilde tutulması da caiz görülmüştür. Kaza niyetiyle tutulması gerekir. Kaza oruçlarını pazartesi ve perşembe günlerinde tutmak daha uygun sayılır.

Şevval ayında kaza orucu eda edilirken ayrıca Şevval orucuna niyet edilmese dahi, bu ayda tutulan ve sevabı yüksek olan nafile oruç sevabı da hâsıl olur. Peygamber Efendimiz’in Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde nafile oruç tutması sebebiyle bu günlerde oruç tutmak sünnet kabul edilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz’in her Arabî ayın 13, 14 ve 15. günlerinde ve kurban bayramı arefesinde nafile oruç tuttuğu rivayet edilir. Resulullah Efendimiz’in bu günlerde oruç tutmuş olması nedeniyle, söz konusu günlerde oruç tutmak müstehab sayılmıştır. Bu günlerde kaza orucu tutulduğunda, ayrıca sünnet ya da müstehab diye niyet edilmese bile, Peygamber Efendimiz o günlerde oruç tuttuğu için sünnet veya müstehab sevabı da elde edilmiş olur.

